"Малыши" на саммите в Албании: лидеров ЕС превратили в детей с помощью ИИ

В албанском городе Тиран 16 мая состоялся саммит Европейского политического сообщества, который объединил лидеров многих стран. В соцсетях создали видео, которое креативно переосмысливает образы мировых лидеров, представив их в виде улыбающихся детей.

С помощью искусственного интеллекта строгие политические фигуры предстают в новом, забавном свете - младенцев, которые искренне рады встрече на саммите в Албании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Мы Украина".

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На кадрах, которые быстро стали вирусными, можно увидеть "детские" версии президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и других европейских политиков. Каждый "малыш" одетый в костюм или футболку в стиле своей страны позировал с подписью Welcome to Albania!

Авторы видео использовали технологии генеративного ИИ для создания милого, но одновременно ироничного визуального образа серьезных международных лидеров. Это позволяет по-новому посмотреть на привычные образы политиков и лидеров стран.

Лидеров ЕС превратили в детей с помощью ИИ: смотрите видео

Как это работает

Такие изображения, где взрослых "превращают" в детей, создаются с помощью инструментов генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

Для начала используют фотографии реальных политиков – в высоком качестве и с хорошо видимым лицом. Используют специальные ИИ-инструменты, которые могут изменять возраст лица, уменьшая черты до детских. Самые популярные платформы для этого:

FaceApp (использует нейросети для возрастных трансформаций).

Reface или Voila AI Artist.

Midjourney, DALL-E, Runway ML.

После создания "детского" лица, дизайнер может добавить флаг страны, соответствующую одежду (например, костюм премьера или футболку с национальным цветом), текст – например, Welcome to Albania! – и сформировать завершенное изображение или видео.

Ранее с помощью ИИ мы уже имели возможность увидеть героев "Гарри Поттера" во Львове. Гарри, Рон и другие персонажи появились в вышиванках, с кофе и мороженым на фоне знакомых архитектурных жемчужин города Льва.