За допомогою штучного інтелекту суворі політичні фігури постають у новому, кумедному світлі — немовлят, які щиро раді зустрічі на саміті в Албанії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Ми Україна".

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На кадрах, які швидко стали вірусними, можна побачити "дитячі" версії президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського та інших європейських політиків. Кожен "малюк" одягнений у костюм або футболку в стилі своєї країни позував з підписом Welcome to Albania!

Автори відео використали технології генеративного ШІ для створення милого, але водночас іронічного візуального образу серйозних міжнародних лідерів. Це дозволяє по-новому подивитися на звичні образи політиків та лідерів країн.

Лідерів ЄС перетворили на дітей за допомогою ШІ: дивіться відео

Як це працює

Такі зображення, де дорослих "перетворюють" на дітей, створюються за допомогою інструментів генеративного штучного інтелекту (ШІ).

Для початку використовують фотографії реальних політиків – у високій якості й з добре видимим обличчям. Використовують спеціальні ШІ-інструменти, які можуть змінювати вік обличчя, зменшуючи риси до дитячих. Найпопулярніші платформи для цього:

FaceApp (використовує нейромережі для вікових трансформацій).

Reface або Voila AI Artist.

Midjourney, DALL·E, Runway ML.

Після створення "дитячого" обличчя, дизайнер може додати прапор країни, відповідний одяг (наприклад, костюм прем'єра або футболку з національним кольором), текст – наприклад, Welcome to Albania! – і сформувати завершене зображення або відео.

Раніше за допомогою ШІ ми вже мали змогу побачити героїв "Гаррі Поттера" у Львові. Гаррі, Рон та інші персонажі постали у вишиванках, з кавою та морозивом на фоні знайомих архітектурних перлин міста Лева.