В Австралии кенгуру "не пустили" на борт самолета: что не так с этим видео

В социальных сетях стремительно набирает популярность видео, на котором кенгуру спокойно стоит в аэропорту с посадочным талоном в лапах. Все выглядит так, будто животное не пустили на борт самолета.

Несмотря на чрезвычайную реалистичность, это изображение сгенерировал ИИ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу infiniteunreality.

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Этот курьезный случай заинтересовал пользователей сети, которые считают его реальным. Однако, как выяснилось, это видео – результат работы искусственного интеллекта. Его создали с помощью нейросети и опубликовали в инстаграме.

Интересно! Аккаунт @infiniteunreality специализируется на создании сюрреалистичных AI-видео с животными в необычных ситуациях. Ранее на этом аккаунте уже появлялись видео с бегемотом в самолете, жирафом на посадке и свиньей в коляске.

Несмотря на то, что видео было обозначено как AI-генерация, многие пользователи поверили в его достоверность. Комментарии вроде "Кенгуру выглядит спокойнее, чем большинство пассажиров" и "Он ждет сканирования посадочного талона" заполонили ленты соцсетей.

В Австралии кенгуру "не пустили" на борт самолета: смотрите видео

В этом контексте эксперты призывают пользователей быть внимательными и критически относиться к контенту в интернете, особенно когда речь идет о необычных или удивительных ситуациях.

Ранее мы писали, что в Австралии настоящий кенгуру напал на мужчину Дона Джеймса и едва не утопил его возле Порт-Маквори. Примечательно, что Дон Джеймс ранее пережил нападение белой акулы.