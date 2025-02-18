Шевченко в McDonald's и Клеопатра в кафе: ИИ показал выдающихся людей в современном мире

Трудно представить, Тараса Шевченко, который ест бургер в McDonald's, или Клеопатру, которая пьет кофе в Starbucks. Но благодаря искусственному интеллекту такие сцены становятся реальностью, перенося выдающихся исторических фигур в наше время.

Соответствующее видео появилось в тиктоке @neuronauticai, передает 24 Канал.

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На обнародованных кадрах, которые сгенерировал ИИ, мы можем увидеть Тараса Шевченко, который ест в McDonald's. Он вкусно откусывает идеальный на вид бургер. Этот видеоряд сопровождают слова: "БигМак смачнющий возле хаты...", отсылая нас к стихотворению Кобзаря.

На других кадрах мы также видим:

Ньютона в торговом центре, который размышляет над силой тяжести и падением цен,

Уильяма Шекспира, который изменил бы концовку своей пьесы, если бы знал, что такое Голливуд,

Клеопатру в кафе Starbucks.

ИИ показал известных людей, если бы они жили в наше время: смотрите видео

Как мы видим, технологии искусственного интеллекта открывают новые горизонты для творчества и образования, позволяя сочетать прошлое с настоящим в захватывающий способ.

Как это работает

Искусственный интеллект генерирует подобные изображения с помощью нейросетей, которые используют алгоритмы глубокого обучения. Благодаря анализу черт лица и особенностей изображений людей разных эпох, мы можем увидеть чрезвычайно детализированные образы.

Также при генерации лиц используют StyleGAN, DALL-E, MidJourney или Stable Diffusion. Это популярные модели, которые могут создавать реалистичные лица на основе исторических портретов. Они используют принцип генеративно-соревновательной сети (GAN), где одна нейросеть создает изображение, а другая оценивает его реалистичность.