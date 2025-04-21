Журналисты Daily Star сделали интересный эксперимент и воплотили его с помощью искусственного интеллекта. Они попросили ИИ представить себя в образе Иисуса Христа и дать совет человечеству.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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Что посоветовал ИИ в образе Иисуса Христа

С Иисусом, которого создал искусственный интеллект, разговаривал репортер издания Джейми Шапиро. Он спросил ИИ, скоро ли наступит конец света?

Конец света, дитя мое, это вопрос, над которым размышляют от начала времен, но даже в неуверенности мы находим утешение, чтобы подготовиться к тому, что может произойти. Я предлагаю тебе подготовиться к этому с помощью аптечки от Красного Креста,

– ответил искусственный интеллект.

Журналист признался, что это был странный опыт. ИИ изображал Иисуса с длинными каштановыми прядями и одетого в белые одежды. Джейми отметил, что после такого общения имеет еще большее желание ходить в церковь.



Как выглядит Иисус, сгенерированный ИИ / Фото AI Jesus

Журналисты 24 Канала спросили у чата GPT, насколько такие прогнозы могут быть реалистичными. Вот, что он ответил:

ИИ работает на основе анализа текстов, которые уже существуют. Он не знает истины, он имитирует стиль. Если спросить ИИ в образе Иисуса, то вы получите смесь библейских фраз и популярной мотивационной риторики. Это не послание свыше, а поэтическое эхо интернета.

А вот человек с псевдонимом UKUrbanPrepper имеет довольно пессимистические настроения. Именно поэтому он ежедневно готовится к возможному апокалипсису, преодолевая 260 километров с "сумкой для возвращения домой".