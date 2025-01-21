"Оделся не по погоде": как сенатор Феттерман опозорился на инаугурации Трампа

Инаугурация Дональда Трампа запомнилась большим количеством курьезных моментов. Одним из таких является появление сенатора Джона Феттермана в черном худи и серых шортах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нindustan Тimes.

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В каком образе появился Джон Феттерман

Сенатор от Демократической партии Джон Феттерман давно известен своим выбором повседневной одежды в Конгрессе и тем, что часто носит свой фирменный черный топ с капюшоном и шорты в Вашингтоне. На инаугурацию Трампа он пришел в черном худи и серых шортах на фоне сильного холода.

Свой образ сенатор дополнил удобными кроссовками. Такой выбор одежды сенатора резко контрастирует с подавляющим большинством посетителей, которые были одеты в костюмы и платья.

В каком образе пришел Джон Феттерман: смотрите видео

Американские СМИ пишут, что он был единственный, кто прибыл в спортивной одежде на инаугурацию Дональда Трампа, и что он нередко предпочитает такой стиль в одежде.

Справка. 20 января в Вашингтоне было -3 градуса. Из-за морозной погоды инаугурацию Трампа решили проводить в помещении, а не на улице.