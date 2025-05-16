В Индии мужчина установил 4 мировых рекорда за один день

Индиец, по имени Арнав Дага попал в Книгу рекордов Гиннеса, установив сразу 4 мировых рекорда. Такую цель он ставил себе до того, как побил рекорды.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Известно, что рекордсмен увлекается составлением карточных домиков, поэтому все его рекорды были связаны с этим.

Какие рекорды установил мужчина

Сначала Арнав Дага построил самый большой карточный дом за один час, а через 8 часов он побил второй рекорд. А после этого установил еще два рекорда, создав домики из игральных карт за 12 и за 24 часа.

Составление карт всегда было моей страстью, и я очень хотел проверить свои возможности. Это сложное искусство, которое требует много времени и терпения,

– сказал рекордсмен.

Хотя Арнав признался, что не был уверен, что сможет достичь поставленной цели. Все из-за истощения после первого задания. Но он все же нашел в себе мотивацию.

"Я надел наушники и включил музыку, которая меня очень мотивировала. У меня в голове появилась мотивация, что я должен продолжать укладывать, и это именно то, что я делал", – рассказал парень.



В Индии мужчина установил 4 рекорда за день / Фото Книги рекордов Гиннеса

Составление карточных домиков – это не слишком сложное занятие, но оно требует терпения, аккуратности и спокойной руки. Сложность зависит от уровня конструкции. К тому же стоит учитывать, что из-за любого движения воздуха (дыхание, сквозняк) конструкция может разрушиться.

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