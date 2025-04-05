В украинской хате и в вышиванках: ИИ показал Джоли и Пита в Украине

В сети появились новые изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, на которых знаменитые голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт предстают в совершенно необычном образе – в традиционных украинских костюмах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @maximdymura.

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На обнародованных фото Анжелина Джоли предстала перед нами в вышитой рубашке с красно-черным орнаментом. Ее шею украшали традиционные ожерелья, а волосы были заплетены в косу. Между тем Брэд Питт был в вышиванке и синем безрукавном жупане с отделкой.

Они сидят рядом за деревянным столом на фоне вышитых рушников и глиняных стен – все выдержано в стиле аутентичной украинской хаты.

ИИ показал Джоли и Пита украинцами: смотрите видео

Эти изображения – еще один пример того, как искусственный интеллект способен объединять современное и прошлое, перенося западных звезд в контексты, которые казались бы совершенно неожиданными.

Реакция сети

Хотя кадры и не являются настоящими, они быстро разлетелись по соцсетям. Только в тиктоке это видео собрало почти 100 тысяч лайков. Вот, какие комментарии они оставляли:

"Стакан водки у Анжелы серьезных размеров".

"Питт выглядит как родной".

"Студия Довженко представляет".

"Они больше на украинцев похожи. Им идет".

Как создаются такие изображения

Сначала авторы придумывают, как именно должна выглядеть сцена. Далее используют специальные модели искусственного интеллекта, например:

Midjourney

DALL-E (от OpenAI)

Stable Diffusion

RunwayML и другие

AI создает несколько вариантов изображения. Затем из них выбирают лучшие и детализируют.