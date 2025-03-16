"Россия снова за бортом": ИИ показал страны в образах невест

Мы уже видели, как искусственный интеллект представляет страны мира в разных образах, но на этот раз нейросеть превзошла саму себя. Перед нами появились страны в виде невест.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео на ютубе пользователя с ником @InfiniteCortex07.

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Благодаря возможностям ИИ мы можем представить, как бы выглядели страны в виде невест – нежных, элегантных и неповторимых. Эти изображения – не просто фантазия ИИ, а настоящая визуальная поэзия, на которой изображены культурные и этнические особенности разных стран.

Например, невеста с Ямайки очаровывает роскошной кожей, выразительными глазами и платьем с тропическими мотивами, что напоминает экзотическую природу этого острова. Ее образ излучает тепло заката, а в волосах угадывается стиль, характерный для Карибского региона.

Украина же олицетворяет отвагу, нежность, стойкость и фантастическую красоту. Веночек в украинских мотивах подчеркивает хрупкость, но прочности, ведь именно за эти сине-желтые цвета наши военные отдают свои жизни. А вышитое платье напоминает о многовековой культуре и национальной идентичности. Светлые волосы, солнечная улыбка и сине-желтые акценты создают атмосферу легкости и свободы создают атмосферу легкости и свободы.

ИИ показал страны в образах невест: смотрите видео

Ранее ИИ показал, какие животные ассоциируются у нейросети с разными странами. Тогда Украина предстала в образе мужественного и храброго буйвола, который защищает свои границы и независимость.

Как это работает

Чтобы создать такие видео ИИ использует нейросети, которые состоят из двух частей:

Генератор – создает изображение.

Дискриминатор – оценивает, насколько они реалистичны.

Именно благодаря этому изображения выглядят так реалистично и имеют фантастическую детализацию. Кроме того, ИИ может анализировать визуальные черты определенной культуры (национальная одежда, колорит, аксессуары) и создавать изображения в соответствующем стиле.