"Лучше чем сериал на Netflix": сеть покорило видео, в котором ИИ оживил традиционные блюда

Представьте себе вареники, лежащие на шезлонгах под пляжным зонтиком, в солнцезащитных очках, с бокалом вина в руке. Нет, это не кадр из нового мультфильма Pixar –это результат работы искусственного интеллекта, который вдохнул жизнь в традиционные украинские блюда.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу в инстаграме zaporizhzhia.culture.

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В видео, сгенерированное ИИ, вареники, голубцы и другие любимые блюда украинской кухни ведут себя как настоящие персонажи: отдыхают, развлекаются, имеют эмоции. Это не просто анимация – это новый тренд, в котором сочетаются технологии искусственного интеллекта и наша культурная идентичность.

Интересно! За созданием этих видео стоит генеративная модель искусственного интеллекта. Она умеет не только имитировать изображения, но и придавать им характер.

Автор идеи решил изобразить традиционные блюда в неожиданных жизненных ситуациях. И именно это вызвало настоящий взрыв эмоций у зрителей.

ИИ показал, как видит различные блюда: смотрите видео

Реакция сети

Очевидно, пользователи соцсетей не могли пройти мимо такого интересного перформанса. Вот, какие комментарии они оставляли:

"Остановите мою фантазию! Эта рубрика, как сериал на Netflix, жду новую серию".

"Что вы делаете? Это так круто!".

"Это вообще можно выдержать! Какие же вы крутые!!! Давайте еще!".

Ранее ИИ уже оживлял традиционные украинские блюда. Благодаря изобретательности и фантазии ИИ мы смогли увидеть, как выглядит селедка под шубой, кровянка и другие.