Маск доит корову, а "Скала" празднует Пасху: ИИ показал звезд, если бы они жили в Украине
- ИИ создал видео, которое показывает мировых звезд в типично украинских реалиях, например, Дуэйн Джонсон в вышиванке, Илон Маск доит корову, а Уилл Смит пьет пиво с дедушкой.
- Видео стало вирусным в соцсетях, собрав почти 130 тысяч лайков и более 1000 комментариев.
В сети завирусилось новое интересное видео, в котором ИИ показал изображение мировых звезд в типично украинских реалиях. Нейросети фантазируют, какой бы могла быть жизнь знаменитостей, если бы те родились в селе где-то на Черниговщине или Полтавщине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм kucher_nazar.
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На обнародованных в сети кадрах мы можем увидеть Дуэйна Джонсона в вышиванке с гигантским куличем возле церкви. Вероятно, известный голливудский актер празднует Пасху в Украине.
На другом кадре мы видим миллиардера Илона Маска, который доит корову в хлеву. А Уилл Смит пьет пиво с дедушкой возле кафе в украинском стиле. Ну и куда же без Анджелины Джоли? Актриса предстает перед нами в чрезвычайно красивой вышиванке.
ИИ показал звезд, если бы они жили в Украине: смотрите видео
Интересно, что ранее ИИ уже генерировал изображения Анджелины Джоли и Брэда Питта в традиционных украинских нарядах, которые быстро стали популярными в соцсетях.
Реакция сети
Соцсети были поражены работой ИИ. Видео собрало почти 130 тысяч лайков и более 1000 комментариев. Вот, что писали люди:
- "Пусть Маск лучше навоз вычищает".
- "Анджелина и Киану полностью прошли кастинг на украинцев".
- "Что-то Арнольд едва те ведра тянет. Видео супер".
Сам автор рад тому, что видео стало вирусным. Он анонсировал появление второй части.