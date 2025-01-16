Путин, Кардашьян и Папа Римский: ИИ создал "худшие пары знаменитостей"

Искусственный интеллект удивил новым экспериментом, показав фото самых неожиданных пар среди знаменитостей, объединив таких разных людей, как Владимир Путин, Ким Кардашян и Папа Римский.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @patsymindfulness.

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На обнародованных кадрах видно, как северокорейский лидер Ким Чен Ын обнимает певицу Тейлор Свифт, а активистка Грета Тунберг позирует вместе с российским диктатором Владимиром Путиным. Также ИИ решил, что для певца Гарри Стайлза идеальной парой станет бывшая канцлер Германии Ангела Меркель.

ИИ создал "худшие пары знаменитостей": смотрите видео

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей были поражены фантазией искусственного интеллекта. Вот, какие комментарии они оставляли:

"Это смешно и ужасно".

"Путин и Грета – это худшее, что я видел за последнее время. Отбеливатель для глаз!".

"Это проклятие".

"Что ж, ты это сделал. Тебе удалось обгадить весь интернет. Поздравляю".

Хотя сейчас все это может казаться забавой, некоторые эксперты предупреждают о том, что искусственный интеллект может изменить человечество к худшему. Многие даже обратили внимание на то, насколько реалистично выглядит видео.