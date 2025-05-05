Гига, Клопотенко, Пес Патрон, "втікаліті": как бы выглядел Mortal Kombat по-украински
- Украинцы создали версии известных украинских личностей в игре Mortal Kombat, что вызвало различные эмоции среди пользователей.
- Используя ИИ, изобразили таких персонажей, как Иво Бобул, Евгений Клопотенко, Влад Яма и Пес Патрон, а также показали "бегство" Влада Ямы.
Украинцы показали с помощью ИИ, как выглядели бы украинские звезды в культовой игре Mortal Kombat. Некоторые персонажи понравились пользователям, некоторые же вызвали противоречивые эмоции.
Однако в игре также есть протагонисты и антагонисты, поэтому комбинация из Пса Патрона, Усика, Гордона и Влада Ямы, наверное, тоже имеет право на существование в виртуальной реальности. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на видео в тикток @ye.vgen.
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Кого изобразили в "Mortal Kombat по-украински"
Автор попросил ИИ изобразить, как бы выглядели в Mortal Kombat: Иво Бобул, Степан Гига, Евгений Клопотенко, Дзидзьо, Дмитрий Гордон, Екатерина Осадчая, Святослав Вакарчук, Александр Усик, Калуш, Пес Патрон и Влад Яма.
Кроме этого, показали "vtikality" Влада Ямы, что изрядно развеселило пользователей. Еще комментаторы "заценили" пирамидки Гордона и мощность Пса Патрона:
- "От этого "vtikality" меня порвало";
- "Если в фаталити Гордон не вырывает кадык, то игру не беру";
- "Мощнометр зашкаливает";
- "У пса Патрона все шансы".
Mortal Kombat по-украински: смотрите видео