Делит мир и нажимает "красную" кнопку: ИИ показал, как проходит день Дональда Трампа

Искусственный интеллект снова поражает соцсети своей способностью реалистично и подробно показывать то, что еще недавно мы могли только представлять. На этот раз мы можем увидеть, как проходит день главы США Дональда Трампа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @aivibeslab.

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Сцена начинается с залитой солнцем спальни, где просыпается Трамп. Он не нежится в постели, а сразу смотрит на графики, что, вероятно, показывают, как снижается уровень его поддержки после скандальных заявлений о переговорах, рейтинг Зеленского и прекращения помощи Украине.

Однако это только начало. Ведь дальше Трамп, которого представляет ИИ, взялся за выполнение своих предвыборных обещаний. В частности политик лично контролирует ситуацию на границе с Мексикой и гоняет работников, чтобы те обустраивать забор.

Как проходит день Трампа: смотрите видео

Далее мы видим кадр, на котором рука Трампа тянется по карте мира. Это очевидно отсылает нас к скандальным заявлениям, в которых глава США заявлял, что хочет аннексировать Канаду. Ну и куда же без кадра, на котором Трамп жмет на красную "ядерную" кнопку?

Как сделать такое видео с помощью ИИ