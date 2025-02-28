Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @aivibeslab.

Смотрите также Тони Старк, Тор и даже Танос: ИИ показал супергероев и суперпреступников со своими защитниками

Сцена начинается с залитой солнцем спальни, где просыпается Трамп. Он не нежится в постели, а сразу смотрит на графики, что, вероятно, показывают, как снижается уровень его поддержки после скандальных заявлений о переговорах, рейтинг Зеленского и прекращения помощи Украине.

Однако это только начало. Ведь дальше Трамп, которого представляет ИИ, взялся за выполнение своих предвыборных обещаний. В частности политик лично контролирует ситуацию на границе с Мексикой и гоняет работников, чтобы те обустраивать забор.

Как проходит день Трампа: смотрите видео

Далее мы видим кадр, на котором рука Трампа тянется по карте мира. Это очевидно отсылает нас к скандальным заявлениям, в которых глава США заявлял, что хочет аннексировать Канаду. Ну и куда же без кадра, на котором Трамп жмет на красную "ядерную" кнопку?

Как сделать такое видео с помощью ИИ