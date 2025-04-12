Голливуд в вышиванках: ИИ показал, как бы выглядели звезды, если бы жили в Украине

Благодаря фантазии ИИ мы увидели, какой бы была жизнь голливудских звезд, если бы они не покоряли красные дорожки и не снимались в фильмах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @tik_toh.

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В новом эксперименте нейросеть перенесла звезд Голливуда в атмосферу традиционного украинского села. Результат получился удивительно теплым и атмосферным.

На изображениях, созданных с помощью ИИ, актеры предстают в вышиванках, с деревянными ложками, кошками на коленях и козами на заднем плане. Так, к примеру, Брэд Питт сидит в вышиванке под украинской хатой, с котом на скамейке.

Как бы выглядели звезды, если бы жили в Украине: смотрите видео

ИИ показывает знакомые лица в новом, неожиданном амплуа: не на красной дорожке, а среди украинских пейзажей – в соломенных шляпах, вышитых рубашках и на фоне живописных сел. Пользователи сети оставляли немало положительных комментариев, отмечая:

"Мне понравилось, им идет".

"Шикарно".

"Сальма настоящая украинка. Бесконечно красиво".

Ранее искусственный интеллект сгенерировал изображение, где актеры "Игры престолов" оказались в традиционном украинском селе. Пользователи соцсетей оставляли положительные комментарии на видео.

Интересно! Такие видео создаются с помощью сервисов по созданию и редактированию изображений. К примеру: Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion и FaceSwap / FaceFusion.