Похож на преподавателя в университете: как бы выглядел в наши дни Григорий Сковорода

Благодаря возможностям искусственного интеллекта мы можем не только представить, но и увидеть, как бы сейчас выглядел философ и поэт Григорий Сковорода.

Представить, каким бы был выдающийся украинский философ Григорий Сковорода в современном мире, попыталась пользовательница тиктока под ником @svitankova.s, передает 24 Канал.

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Как бы сейчас выглядел Григорий Сковорода

На фото, которые создал ИИ, философ изображен в стильном пиджаке, рубашке и с модной прической. Он напоминает нам современного интеллектуала, который словно только что вышел из аудитории, где читал лекции. Этот образ подчеркивает актуальность его идей и в наше время.



Как выглядел бы сейчас Григорий Сковорода / Фото с тиктока @svitankova.s

Как это работает

Искусственный интеллект превращает исторические образы в современные с помощью нескольких ключевых технологий. Сначала ИИ анализирует изображения и "реставрирует" пробелы. Благодаря нейросети удается восстанавливать текстуры кожи, волос, глаз, делать фото более четким. После этого ИИ придает изображению современный вид с помощью атмосферы и одежды.

Справка. Григорий Сковорода, известен своими философскими трудами и странствующим образом жизни. Он остается символом украинской духовности и мудрости.