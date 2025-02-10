Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу ai.yevhen.

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Пользователь, который позиционирует себя как автора ИИ-контента, обнародовал видео, на котором показаны украинские исторические фигуры в современном Киеве. Так, Михаил Грушевский рассекает на мотоцикле по улицам столицы. Григорий Сковорода тем временем ест фаст фуд.

Иван Франко находится на студии звукозаписи. Не исключено, что готовит к выходу свой новый "хит". Богдан Хмельницкий выходит из крутой машины, которая очень напоминает Jaguar. Его проходка сразу говорит, кто здесь хозяин. Ну и куда же без Леси Украинки? Волшебной красоты дама поднимается по эскалатору в метро.

Как известные украинцы выглядели бы в современном Киеве: смотрите видео

Реакция соцсетей

Люди в тиктоке были приятно удивлены увидеть при других обстоятельствах выдающихся украинских деятелей, который в книгах изображают суровыми и печальными. Вот, какие комментарии оставляли люди: