Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток lessons.4.you.
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На обнародованных в сети фотографиях мы видим Бандеру и Шухевича, которые предстают в стильной классической одежде, с современными прическами и уверенным взглядом. Их черты лица сохранены, но адаптированы под реалии XXI века.
Как бы выглядели Бандера и Шухевич в независимой Украине: смотрите видео
Реакция соцсетей
Пользователи в тиктоке активно обсуждают видение искусственного интеллекта. Они поражены точностью передачи изображения. Некоторые считают, что ИИ очень удачно передал атмосферу и характер фигур, другие шутят, что в таком виде Бандера мог бы стать политиком или бизнесменом в современной Украине.
Вот, какие комментарии оставляли люди:
- "Хотела бы увидеть П.Скоропадского и И.Франко. Невероятная рубрика".
- "Курбас на Шона из бесстыжих похож".
Как ИИ создает такие изображения
ИИ создает такие фото с помощью нейросетей, которые используют алгоритмы глубокого обучения. Они анализируют архивные фото, адаптируют черты лица под современные стандарты и добавляют реалистичные детали – например, меняют прическу, улучшают качество изображения или даже добавляют современную одежду.
Один из популярных инструментов для таких трансформаций – это нейросети на базе Stable Diffusion, Midjourney или Artbreeder. Они могут "омолаживать" людей, менять их стиль или даже прогнозировать, как бы они выглядели в другой эпохе.