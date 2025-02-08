Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток lessons.4.you.

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На оприлюднених у мережі світлинах ми бачимо Бандеру та Шухевича, які постають у стильному класичному одязі, з сучасними зачісками та впевненим поглядом. Їхні риси обличчя збережені, але адаптовані під реалії XXI століття.

Як би виглядали Бандера і Шухевич у незалежній Україні: дивіться відео

Реакція соцмереж

Користувачі у тіктоці активно обговорюють бачення штучного інтелекту. Вони вражені точністю передачі зображення. Дехто вважає, що ШІ дуже вдало передав атмосферу та характер постатей, інші жартують, що в такому вигляді Бандера міг би стати політиком або бізнесменом у сучасній Україні.

Ось, які коментарі залишали люди:

"Хотіла б побачити П.Скоропадського та І.Франка. Неймовірна рубрика".

"Курбас на Шона з безсоромних схожий".

Як ШІ створює такі зображення

ШІ створює такі фото за допомогою нейромереж, які використовують алгоритми глибокого навчання. Вони аналізують архівні фото, адаптують риси обличчя під сучасні стандарти та додають реалістичні деталі – наприклад, змінюють зачіску, покращують якість зображення або навіть додають сучасний одяг.

Один із популярних інструментів для таких трансформацій – це нейромережі на базі Stable Diffusion, Midjourney або Artbreeder. Вони можуть "омолоджувати" людей, змінювати їхній стиль або навіть прогнозувати, як би вони виглядали в іншій епосі.