Такие же мощные: ИИ показал, как видит всемирно известные марки авто в виде животных

Искусственный интеллект не перестает удивлять нас изобретательностью и возможностью по-новому посмотреть на привычные вещи. На этот раз нейросеть поразила воображение, представив, как могли бы выглядеть знаменитые автомобильные марки в виде животных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео аккаунт в ютубе @VIBE_GENERATOR.

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На одном из кадров мы видим величественного белого слона, который украшен изысканным кружевным орнаментом, а на его голове красуется логотип Volkswagen. Слон излучает силу, стабильность и элегантность – именно те качества, с которыми ассоциируется немецкий автопроизводитель.

На другой иллюстрации – могучий черный волк с пронзительным взглядом, украшенный эмблемами Audi. Животное в доспехах выглядит не только агрессивно, но и чрезвычайно изящно – воплощение силы, технологического превосходства и сдержанной роскоши, что давно ассоциируются с этой маркой.

Как ИИ видит всемирно известные марки авто в виде животных: смотрите видео

Эти изображения мгновенно привлекли внимание в сети. Вот, какие комментарии оставляют пользователи сети:

"Замечательно! Как удивительно! Вы – гении!".

"Чрезвычайно реалистично. Я очень люблю Toyota".

"Мне больше всего понравился FERRARI! Это просто вау".

Интересно знать! Такие фото создают с помощью нейросетей. Они генерируют изображения на основе текстового описания. Самые популярные инструменты, которые используются для этого, – Midjourney или DALL-E 3 (от OpenAI).

Ранее мы уже видели изображения, на которых актеры "Игры престолов" оказались в традиционном украинском селе. Пользователи соцсетей оставляли положительные комментарии о работе ИИ.