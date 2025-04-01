Мемы, розыгрыши и шутки: подборка, которая поднимет настроение 1 апреля
- 1 апреля отмечается как День смеха, где люди создают креативные шутки и мемы, чтобы развлечь друзей.
- История праздника происходит, в частности, из Франции 16 века и древних римских и индийских фестивалей, связанных с приходом весны.
1 апреля – отличная возможность отвлечься от обыденности и немного повеселиться. Каждый год пользователи придумывают все более креативные способы обмануть друзей, заставить их поверить во что-то невероятное или просто посмеяться над очередной "сенсацией".
Самые смешные мемы и шутки про 1 апреля для вас собрал 24 Канал.
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Один из самых любимых способов пошутить в интернете – запустить ложную, но правдоподобную новость. Например, соцсети ежегодно пестрят "сенсациями" вроде:
- "Илон Маск купил Луну и объявил ее независимой республикой".
- "Google представил новую функцию, которая читает мысли пользователей".
Но напомним, что нужно быть бдительными и тщательно проверять информацию, чтобы вас не обманули.
Шутки про 1 апреля / Фото Unsplash
Популярные шутки на 1 апреля
Доехал нормально, целую. Твоя крыша.
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Прекрати вилять бедрами, а то меня укачало. Твой смартфон.
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Уважаемый абонент! Ваша задолженность составляет 3000 поцелуев. Просьба вернуть.
***
Коляска на мотоцикле была плохо закреплена, поэтому Олег и Ольга разошлись красиво.
***
– Ты такая счастливая ходила вчера. Даже глаза светились.
– У тебя появился кто-то?
– Да.
– Деньги.
***
– В женщине должна быть загадка.
– Ты хочешь сказать, у меня нет загадок?
– Одна загадка, понимаешь, а не сборник заданий!
Мемы к 1 апреля
Ну и конечно же, какое 1 апреля без мемов! Это именно то, что заставляет нас улыбаться и поднимает настроение.
Мемы к 1 апреля / Фото из сети
Забавные картинки к 1 апреля / Фото "Хочу!"
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История праздника
История 1 апреля как Дня смеха имеет несколько версий происхождения:
- одна из самых распространенных связана с изменением календаря во Франции в 16 веке, когда Новый год перенесли с 1 апреля на 1 января, а тех, кто продолжал праздновать в апреле, называли "апрельскими дураками";
- другие исследователи связывают этот праздник с древнеримскими и индийскими фестивалями, отмечавшими приход весны шутками и весельем.