Без использования чата GPT: в тиктоке рассказали, как сделать куклу со своим лицом

В TikTok появилась новая маска, которая быстро превратилась в вирусный тренд. Благодаря ей пользователи могут увидеть, как выглядела бы кукла с их лицом. И все это без всякого искусственного интеллекта или сторонних приложений!

О лайфхаке по созданию своей куклы рассказала пользовательница с ником @viktoria.murzhak, передает 24 Канал.

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Что известно о новом эффекте

Новый фильтр в тиктоке накладывает пластиковую текстуру, большие глаза, миниатюрные черты лица, создавая из вашего фото настоящую куклу. Что интересно – фильтр не использует ChatGPT или подобные инструменты ИИ для генерации образа. Это обычная дополненная реальность (AR), которая считывает черты лица и трансформирует их в "кукольную версию".

В тиктоке уже появились тысячи видео с этим эффектом. Это и неудивительно, ведь его очень просто повторить, а выглядит это очень красиво и мило.

Как сделать куклу со своим лицом: смотрите видео

Реакция сети

Пользователи сети были поражены результатом и сразу же начали пробовать создавать свои маленькие копии. Вот, какие комментарии они оставляли:

"У меня куколка такая же пухленькая как и я получилась, а у вас очень красивая и похожа на вас".

"У меня получился мальчик темнокожий в костюме с ноутбуком".

"Какие красивые куколки".

Ранее в соцсетях популярным стал тренд GPT Doll, где пользователи делятся изображениями гламурных "кукол", сгенерированных ИИ. Для создания таких изображений используются программы Midjourney, DALL-E, Leonardo и Bing Image Creator.