Кто такой "Лирили Ларила" и почему он так популярен в сети

В тиктоке каждую неделю появляются новые тренды. На этот раз сеть заполонил новый тренд – с персонажем "Лирили Ларила". Но кто это? И почему он вдруг стал таким популярным?

Кто такой "Лирили Ларила" и откуда он взялся – читайте в материале 24 Канала.

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Лирили Ларила – это квинтэссенция так называемого "итальянского брейнрота".

Справка. "Итальянский брейнрот" – условно обозначает странные, сюрреалистические, часто бессмысленные видео. Они не имеют логики, смысла, но побуждают смотреть их снова и снова. Визуальный абсурд, смешанный с культурными клише, гротеском и музыкой – именно это порождает Лирили Ларилу и подобные феномены.

Визуально "Лирили Ларила" напоминает гигантского слона, который на самом деле имеет ногу в форме кактуса. Нога одета в большой сандаль. Это похоже на кадр из сна после просмотра большого количества тиктоков.

Кто такой "Лирили Ларила": смотрите видео

Суть итальянского брейнрота: не искать логики, а наблюдать, смеяться, делиться. Это новая форма цифрового сюрреализма, который увлекает молодежь больше, чем любая философия.

Ранее мы писали о "Эспрессоне Синьоре", которая также является частью абсурдного тренда в тиктоке, известного как "итальянский брейнрот". Этот абсурдный и бессмысленный контент заполонил сердца тысяч пользователей сети, а феномен быстро распространился в тиктоке благодаря сочетанию "итальянских" слов и смешного и нелепого изображения.