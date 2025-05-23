Кто такой "Лирили Ларила" и почему он так популярен в сети
- "Лирили Ларила" – это новый популярный персонаж, который завирусился в тиктоке. Его образ связан с "итальянским брейнротом", представляющим сюрреалистические и бессмысленные видео.
- Персонаж визуально напоминает гигантского слона с ногой в форме кактуса, что является частью новой формы цифрового сюрреализма, которая захватывает молодежь.
В тиктоке каждую неделю появляются новые тренды. На этот раз сеть заполонил новый тренд – с персонажем "Лирили Ларила". Но кто это? И почему он вдруг стал таким популярным?
Кто такой "Лирили Ларила" и откуда он взялся – читайте в материале 24 Канала.
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Лирили Ларила – это квинтэссенция так называемого "итальянского брейнрота".
Справка. "Итальянский брейнрот" – условно обозначает странные, сюрреалистические, часто бессмысленные видео. Они не имеют логики, смысла, но побуждают смотреть их снова и снова. Визуальный абсурд, смешанный с культурными клише, гротеском и музыкой – именно это порождает Лирили Ларилу и подобные феномены.
Визуально "Лирили Ларила" напоминает гигантского слона, который на самом деле имеет ногу в форме кактуса. Нога одета в большой сандаль. Это похоже на кадр из сна после просмотра большого количества тиктоков.
Кто такой "Лирили Ларила": смотрите видео
Суть итальянского брейнрота: не искать логики, а наблюдать, смеяться, делиться. Это новая форма цифрового сюрреализма, который увлекает молодежь больше, чем любая философия.
Ранее мы писали о "Эспрессоне Синьоре", которая также является частью абсурдного тренда в тиктоке, известного как "итальянский брейнрот". Этот абсурдный и бессмысленный контент заполонил сердца тысяч пользователей сети, а феномен быстро распространился в тиктоке благодаря сочетанию "итальянских" слов и смешного и нелепого изображения.