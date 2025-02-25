Этого никто не видел: камера зафиксировала тайну бездны льда в Антарктиде

В соцсетях набирает популярности видео, которое было снято в одном из самых загадочных мест на Земле в Антарктиде. Ролик завораживает зрителей кадрами из глубин древнего льда.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @austincarter642.

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Видео опубликовал кандидат наук Остин Картер. Сотрудничая с Центром исследования старого льда (COLDEX), он провел 75 дней в Антарктиде, изучая древнейшие ледяные пласты на планете. В своем видео он демонстрирует скважину глубиной 93 метра, пробуренную в районе Аллан-Хиллз.

Справка. Аллан-Гиллз – это место, где был найден самый старый лед на Земле.

Цель исследования Остин Картер – раскрыть тайны климатической истории нашей планеты. Опустив камеру в ледяной туннель, ученые зафиксировали завораживающие кадры, создающие иллюзию путешествия через гравитационную червоточину. В конце спуска камера достигла снежного слоя, покрывающего скалу.

Камера упала в пропасть под лед в Антарктиде: смотрите видео

Реакция соцсетей

Видео стало вирусным в сети, собрав более 21,9 миллиона просмотров и 2,6 миллиона лайков. Кадры вызвали живой отклик в соцсетях. Один из пользователей в шутку отметил: "Представляю, сколько стоит бокал виски со льдом возрастом 2,7 миллиона лет". Другие признались, что кадры вызвали у них тревожные ощущения.

Справка. Антарктида – это континент, который известен своим огромным ледовым покровом и важностью для глобальной климатической системы. Антарктический ледовый покров охватывает почти 98% континента и содержит около 90% всего льда Земли, что равно примерно 60 – 70% пресной воды планеты. В некоторых местах его толщина превышает 4 километра.