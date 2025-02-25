Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @austincarter642.

Дивіться також Студент розважався з надувною лялькою та спалив гуртожиток: як його покарали

Відео опублікував кандидат наук Остін Картер. Співпрацюючи з Центром дослідження старого льоду (COLDEX), він провів 75 днів в Антарктиді, вивчаючи найдавніші крижані пласти на планеті. У своєму відео він демонструє свердловину глибиною 93 метри, пробурену в районі Аллан-Гіллз.

Довідка. Аллан-Гіллз – це місце, де було знайдено найстаріший лід на Землі.

Мета дослідження Остін Картер – розкрити таємниці кліматичної історії нашої планети. Опустивши камеру в крижаний тунель, вчені зафіксували зачаровують кадри, що створюють ілюзію подорожі через гравітаційну червоточину. Наприкінці спуску камера досягла снігового шару, що покриває скелю.

Камера впала в прірву під лід в Антарктиді: дивіться відео

Реакція соцмереж

Відео стало вірусним у мережі, зібравши понад 21,9 мільйона переглядів і 2,6 мільйона лайків. Кадри викликали жвавий відгук у соцмережах. Один із користувачів жартома зазначив: "Уявляю, скільки коштує келих віскі з льодом віком 2,7 мільйона років". Інші зізналися, що кадри викликали в них тривожні відчуття.

Довідка. Антарктида – це континент, який відомий своїм величезним льодовим покривом і важливістю для глобальної кліматичної системи. Антарктичний льодовий покрив охоплює майже 98% континенту і містить близько 90% усього льоду Землі, що дорівнює приблизно 60 – 70% прісної води планети. У деяких місцях його товщина перевищує 4 кілометри.