Мировое признание: канал 11-летней Дианы Кидисюк стал шестым по популярности на ютуб

Канал Kids Diana Show, который ведет 11-летняя украинка Дианы Кидисюк, занял шестое место в мире по количеству подписчиков. Он уступает только ютуб-каналам MrBeast, нескольким брендам Болливуда и другим детским шоу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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Что известно о ютуб-канале украинки

По состоянию на начало июня 2025 года на канал Kids Diana Show подписаны примерно 135 миллионов пользователей. Известно, что первое видео на канале появилось еще в 2015-м, когда Диане едва исполнился год. Родители крохи – Елена и Владимир – записывали смешные моменты из ее жизни.

Они решили вести ютуб-канал просто, чтобы делиться видео с друзьями и родственниками. Но с каждым разом видео становились все интереснее, у них появлялась веселая музыка и элементы графики. Поэтому, канал заинтересовал не только родных.

В 2017 году на канале начали публиковать исключительно англоязычные видео. Тогда семья вместе с Дианой покинула Украину и выехала сначала в США, а затем – в ОАЭ (Дубай). Там они и проживают последние 5 лет.

Одно из самых популярных видео на ютуб-канале: смотрите видео

Как создают контент

Сейчас создание видеоконтента стало основной деятельностью всей семьи. На подготовку одного видео иногда уходит до четырех месяцев. Для работы они привлекают:

художников-постановщиков,

операторов,

сценаристов и актеров.

Более того – в Дубае семья построила несколько специальных съемочных площадок с декорациями, которые легко трансформируются в дом, сад или даже лабиринт, в зависимости от потребностей сюжета.

Братья Дианы (в возрасте 12, 4 и 2 года) также участвуют в съемках, причем в выходные дети снимаются по графику, который меняется, чтобы обеспечить непрерывность выпуска контента.

Интересно! Несмотря на то, что родители Дианы отказываются говорить о своих доходах, журналисты предположили, что Kids Diana Show, вероятно, приносит около 10 миллионов долларов в год на рекламе.

Сама Диана рассказала журналистам, что иногда чувствует себя неловко, когда ее узнают на улице. Заметим, что канал Kids Diana Show имеет 135 миллиона подписчиков и уступает лишь нескольким ютуб-каналам, в частности всемирно известному каналу MrBeast.