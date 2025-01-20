В Китае женщина потеряла работу из-за кота: что он натворил

В Китае произошла курьезная ситуация, когда домашний кот "уволил" с работы свою хозяйку. Это произошло, когда он отправил вместо нее заявление об увольнении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.

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Что известно об инциденте

25-летняя китаянка подготовила заявление на увольнение, но не хотела его отправлять, пока не получит премию на работе. Она на мгновение отошла по своим делам, а в это время ее кот прыгнул на клавиатуру компьютера и нажал клавишу Enter. В этот момент письмо из черновика ушло работодателю.

Сперва женщина не могла понять, как такое произошло. А потом она проверила камеры видеонаблюдения в доме.

Как отреагировало руководство девушки

Женщина немедленно связалась со своим боссом, чтобы обвинить кота, но ее проигнорировали. Она потеряла и работу, и премию по итогам года. Уволенная работница сказала, что планирует искать новую работу, потому что ей нужно кормить своих котов.