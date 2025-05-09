Первая в Китае собака-полицейский снова попала в беду: корги украл сосиску во время патрулирования

Первая полицейская собака Китая снова оказалась в центре внимания после неожиданного инцидента. На этот раз корги во время патрулирования украл сосиску у ребенка.

Однако, пользователи сети бросились на защиту собаки. Что совершил корги и какая была реакция на поступок рассказывает 24 Канал со ссылкой на SCPM.

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Как корги стал полицейским

Фузай, полуторагодовалый пес из полицейского тренировочного центра на востоке Китая, был официально назван символом удачи и успеха. Его незаурядные таланты впервые были замечены в возрасте 2 месяцев во время посещения местного парка, где дрессировщик отметил его природное любопытство и острые охотничьи инстинкты.

Пораженный потенциалом Фузай, владелец принял решение перевести его в учебный центр, где в январе 2024 года он начал свою тщательную подготовку как резервный оперативник по обнаружению взрывчатки. Во время тренировок Фузай приобрел жизненно важные навыки, таких как обыск багажа, осмотр транспортных средств и преодоление различных препятствий. После успешной сдачи экзаменов Фузай официально вступил в ряды полиции.



Корги Фузай, который служит в полиции, получил наказание за кражу сосиски / Фото SCPM

Сообщение с участием очаровательной собаки Фузай привлекло внимание более 400 000 подписчиков в социальных сетях. При этом его рабочие будни совсем не скучные – в январе Фузай получил дисциплинарное взыскание за то, что несанкционированно вздремнул на работе и помочился в миску с едой. Его лишили ежегодной премии в виде лакомств и игрушек.

Вскоре после этого тренер Фузай опубликовал видео, в котором показал, что, несмотря на потерю лакомств, щенка все же угостили праздничным новогодним ужином – сельдь, тыквенный суп, пельмени и фрикадельки. Но на том дебошир не остановился!

Полицейская собака отобрала у ребенка сосиску

Так, конце апреля на видео был снят инцидент с участием озорного Фузай – он выхватил жареную сосиску из рук девочки. На кадрах видно, как он быстро поворачивает голову, откусывает сосиску и убегает с места происшествия, а зрители взрываются смехом.

По словам матери девочки, ее дочь осталась невозмутимой после инцидента, съев оставшуюся сосиску без всяких нареканий.

Как это было: смотрите видео

После патрулирования дрессировщица Фузая пыталась найти семью, чтобы исправить ситуацию, связанную с перекусом. Однако, попытки были тщетны, и тренер обратилась в социальные сети с публичными извинениями, заявив, что собака получила официальный выговор за допущенный недосмотр.

Фузай нарушил правило никогда ничего не брать у людей,

– написала она.

29 апреля двое тренеров привели Фузай в местный детский сад, где удивили девочку и ее маму подарками, среди которых была картина с изображением собаки и воздушного змея. Трогательным жестом девочка поделилась с собакой одной из двух полученных сосисок.

Реакция сети на поступок Фузай

Эта история получила много внимания в Интернете, и пользователи встали на сторону собачки. Вот несколько комментариев: