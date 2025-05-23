"Поставлял" заключенным наркотики: в Коста-Рике охранники задержали кота-"наркодилера"

В Коста-Рике охранники тюрьмы поймали кота, который занимался "поставкой" наркотиков заключенным. Он делал это с помощью прикрепленных на своем теле пакетиками с марихуаной и кокаином.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Что известно о пушистом "наркодиллере"

Однажды кот пытался перепрыгнуть через забор, но охранники быстро задержали пушистого злоумышленника. Всего на его теле насчитали более 230 граммов марихуаны и 67 граммов кокаина, которые поместились в два пакета. Охранникам удалось схватить животное до того, как наркотики попали в руки заключенных.

Благодаря быстрой реакции охранников животное было поймано, а пакеты изъяты, что предотвратило их попадание к заключенным,

– говорится в заявлении местных властей.

Кота "дилера" передали в Национальную службу охраны здоровья животных Коста-Рики, где его должны обследовать. Сейчас власти начали расследование, чтобы установить, кто именно использовал животное для поставки наркотиков в исправительное учреждение.



В Коста-Рике охранники задержали кота-"наркодилера" / Фото Costa Rica justice ministry

Ранее в Таиланде задержали кота, который укусил полицейских. Пушистого злоумышленника доставили в отделение полиции. Как рассказала офицер полиции, перед тем, как вернуть его хозяину, правоохранители взяли отпечатки лап кота, отметив, что "мы должны преследовать это дело, чтобы другие коты не повторяли такое поведение".