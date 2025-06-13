Заснул на рабочем месте: в Китае лабрадор, дремавший в аэропорту, стал звездой соцсетей

В аэропорту одного из городов Китая произошла курьезная, но милая ситуация. На пункте контроля пассажиров лабрадор так "внимательно" проверял пассажиров, что случайно задремал.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео @TheWorldOutside-l.

Смотрите также Доставляли вертолетом: зебра-беглянка, которую эпично вернули хозяевам, стала звездой сети

На обнародованном в сети видео мы можем увидеть, как собака породы лабрадор в форме работника безопасности аэропорта мило дремлет. Очевидно, собаке было так комфортно на посту досмотра багажа, что она не смогла бороться со сном.

Видео выложили в сети, и оно моментально разлетелось, став настоящим хитом среди пользователей. В соцсетях не осуждают четверолапого, ведь даже служебные собаки имеют право на передышку.

Лабрадор мило задремал на рабочем месте: смотрите видео

Интересно знать! Служебные собаки в аэропорту выполняют чрезвычайно важные задачи. Они проходят специальное обучение и работают в команде с кинологами. Собаки обучены выявлять запахи взрывчатых веществ, боеприпасов или оружия в багаже, ручной клади или на человеке. Это одно из главных направлений их работы. Также они способны находить запрещенные вещества – даже в очень хорошо спрятанных тайниках.

В Китае также есть известный корги-полицейский, по имени Фу Зай. Недавно его наказали за "непрофессиональное поведение". Дело в том, что собака спала на рабочем месте и мочилась в миску с кормом.