Ждать недолго: ученые назвали год, до которого люди смогут "разговаривать" с животными

Все мы хотя бы раз в жизни мечтали о том, чтобы понимать, что думают наши домашние любимцы. Но наука не стоит на месте. И, возможно, совсем скоро мы сможем слышать мысли кошек и собак.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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Когда люди смогут общаться с животными

По словам директора ряда биотехнологических компаний, в течение следующих 20 лет наука и технологии будут прогрессировать настолько, что появится возможность "переводить" язык животных. То есть примерно к 2045 году люди смогут "разговаривать" с домашними животными и переводить их разговоры между собой.

То, что животные разговаривают на языке, который мы не понимаем, не означает, что они не могут общаться. Я думаю, что в ближайшие пару десятилетий мы сможем перевести язык дельфинов, слонов и даже скромной пчелы,

– отметил ветеринар и директор ряда биотехнологических компаний Ноэль Фицпатрик.

Он пояснил, что его компания использует живые организмы для создания подобных технологий. По словам Ноэля Фицпатрика, человечество уже научилось понимать язык собак, хотя пока – это "односторонняя связь".

"Они любят теннис, потому что он повторяется. Собаки любят наблюдать за другими собаками или лошадьми. Они предпочитают джаз или оперу. Они не любят хэви-метал, как я", – подчеркнул Фицпатрик.



Ученые назвали год, до которого люди смогут "разговаривать" с животными / Фото Unsplash

Как мы научились понимать собак

Уверены, вы видели в соцсетях видео, когда собак научили идти на определенные знаки, чтобы попросить воды, лакомства или чтобы их погладили. И они могли делать это на английском или японском языках. Не стоит забывать и о служебных собаках, которые так же способны понимать знаки выхода, а также гендерные символы на ванных комнатах.