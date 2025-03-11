Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Коли люди зможуть спілкуватися з тваринами

За словами директора низки біотехнологічних компаній, протягом наступних 20 років наука та технології прогресуватимуть настільки, що з'явиться можливість "перекладати" мову тварин. Тобто приблизно до 2045 року люди зможуть "розмовляти" з домашніми тваринами та перекладати їх розмови між собою.

Те, що тварини розмовляють мовою, яку ми не розуміємо, не означає, що вони не можуть спілкуватися. Я думаю, що в найближчі пару десятиліть ми зможемо перекласти мову дельфінів, слонів і навіть скромної бджоли,

– зазначив ветеринар та директор низки біотехнологічних компаній Ноель Фіцпатрік.

Він пояснив, що його компанія використовує живі організми для створення подібних технологій. За словами Ноеля Фіцпатріка, людство вже навчилося розуміти мову собак, хоча наразі – це "односторонній зв'язок".

"Вони люблять теніс, тому що він повторюється. Собаки люблять спостерігати за іншими собаками або кіньми. Вони віддають перевагу джазу або опері. Вони не люблять хеві-метал, як я", – підкреслив Фіцпатрік.



Вчені назвали рік, до якого люди зможуть "розмовляти" з тваринами / Фото Unsplash

Як ми навчилися розуміти собак

Впевнені, ви бачили у соцмережах відео, коли собак навчили йти на певні знаки, щоб попросити води, ласощів або щоб їх погладили. І вони могли робити це англійською або японською мовами. Не варто забувати і про службових собак, які так само здатні розуміти знаки виходу, а також гендерні символи на ванних кімнатах.