Экологично и бесплатно: в Китае становятся трендом маски от солнца из лотосовых листьев

В разгар лета защита от агрессивных солнечных лучей – это чрезвычайно важно, но порой еще и дорого. Поэтому молодежь из китайских провинций Чжэцзян, Сычуань и Фуцзянь придумали дешевую, но несколько странную альтернативу - самодельные маски из крупных листьев лотоса.

Листья лотоса для масок выбирают большие – по крайней мере вдвое больше размера головы, сообщает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.

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Тренд на оригинальные маски из лотоса появился совсем недавно, но многие пользователи тиктока уже готовы использовать их и сами. В листе, сорванном возле ближайшего водоема, делают три отверстия – для глаз и рта, и прикрепляют к голове благодаря шляпе с ремнями.

Вид такие маски имеют забавный, а иногда и жуткий – и, кажется, они все же достаточно эффективны.

В Китае становятся популярными лотосовые маски от солнца / Видео с тиктока

Врач с юго-востока Китая по фамилии Инь поделился, что сначала планировал купить обычную маску для защиты от УФ-излучения, но потом заметил, что возле его дома выросло немало лотоса, поэтому решил использовать его.

Все, кроме лица, загорело,

– отметил он.

Этот метод не только натуральный, но и бесплатный – и поэтому понравился многим пользователям соцсетей, а видео с новомодными масками быстро стало вирусным.

Впрочем, далеко не все оценили ноу-хау: некоторые пользователи отметили, что маски из листьев делают людей похожими на гигантских комаров, или на Пиноккио с носом, выросшим из-за лжи.

В то же время многие убеждены, что такая маска не только неудобная, но и опасная – особенно, если использовать ее во время вождения автомобиля или мотоцикла: она может стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

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