Меньше мопеда: итальянец создал самый узкий автомобиль в мире на базе Fiat Panda

Механик-энтузиаст из Италии Андреа Марацци представил настоящее произведение инженерного искусства – самый узкий в мире автомобиль. Его модель, созданная на основе легендарной Fiat Panda, поражает своей чрезвычайно компактной шириной всего 48 сантиметров.

Это меньше, чем некоторые мотоциклы! Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Как выглядит фантастическое авто

Уникальный автомобиль презентовали в городе Пандино во время празднования 45-летия выпуска Fiat Panda. Хотя авто и выглядит забавно, за ним стоит серьезная инженерная работа: Марацци сохранил настоящую переднюю панель Panda, но оставил в машине только:

одно сиденье,

один дверной проем,

электрический мотор.

Это был вызов – создать что-то настолько узкое, но при этом управляемое. Я хотел посмотреть, как далеко можно зайти в создании персонального транспорта,

– рассказал Марацци.

Как ни странно, Panda for One быстро стала звездой соцсетей: видео с ее участием набрало десятки тысяч просмотров за считанные часы. В комментариях пользователи сравнивают новинку с детскими машинками, скейтбордами и даже швейцарскими ножами на колесах.

Несмотря на габариты, автомобиль является полностью функциональным – он ездит, сигналит и даже имеет фары. Правда, второй пассажир в него не поместится.

Ранее в Германии 49-летний мужчина попал в ДТП, управляя самодельным автомобилем из пивных ящиков. Мужчину госпитализировали с серьезными травмами, ему грозят обвинения в вождении в нетрезвом состоянии и нарушении правил дорожного движения.