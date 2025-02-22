Новый рекорд Гиннесса: мужчина создал кубик Lego размером с клетку крови

В Британии художник миниатюр Дэвид Линдон установил новый мировой рекорд. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса, создав микроскопический кубик Lego, размер которого такой же как одной из частиц крови человека.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннесса.

Смотрите также Трамп заменил исторический стол после того, как сын Маска оставил на нем "козявку", – New York Post

Что известно о рекорде

В это трудно поверить, но размер произведения господина Линдона составляет всего 0,02517 миллиметра или 0,00099 дюйма. Сам автор говорит, что ему пришлось достаточно много потратить времени и сил, чтобы создать его.

Проблема создания крошечных объектов, которые невозможно увидеть без микроскопа, требует как физической, так и умственного труда,

– сказал художник.



Произведение господина Линдона под микроскопом / Фото Jacqueline Lindon

Как зафиксировали рекорд

Известно, что эта работа автора является красным кубиком Lego, которую господин Линдон создал еще в 2019 году во время работы над другими произведениями. Для подтверждения нового рекорда были привлечены две команды – сначала Evident Scientific провели замер с помощью светового микроскопа, а затем компания Spectrographic Limited в Лидсе подтвердила, что это самая маленькая скульптура.

Справка. Предыдущий рекорд принадлежал другому художнику Виллару Вигану, который создал крошечную фигурку конструктора Lego в 2017 году.

Сам господин Линдон отметил, что ему нравятся вызовы и он любит дисциплину.