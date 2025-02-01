Мужчина обнаружил странную находку в саду: что это было

Мужчина из американского штата Калифорния сделал жуткую находку, случайно обследуя сад своего друга. Американец вместе с другом выкопали огромный сундук.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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Что нашли мужчины

Друзья решили прогуляться по саду с металлоискателем. Их находка вызвала волну вопросов: сначала искатели подумали, что это гроб, однако его небольшие размеры и отсутствие маркировки заставили их усомниться в этом. Открыв сундук, они обнаружили, что он полностью заполнен грязью, а среди нее были лишь несколько пластиковых цветов.

Наибольшее беспокойство вызвала странная символика на сундуке – эмблема СС, что использовалась во времена нацистской Германии.

Мы – заядлые коллекционеры военного оружия Второй мировой войны. Найти подобное под задним двором друга – это было похоже на лихорадочный сон,

– признался автор поста.



Старый сундук, который нашли в саду / Фото Reddit

Мужчина поделился находкой на платформе Reddit, и пользователи сразу же начали строить теории:

одни предположили, что сундук могли использовать солдаты для перевозки трофеев,

другие вспомнили, что в пустыне Мохаве снимали боевики о Второй мировой войне, и, возможно, артефакт является реквизитом.

Несмотря на множество догадок, остается непонятным, как сундук оказался в этом месте, кто его закопал и зачем. Пока что находка остается загадкой, привлекающей внимание историков и любителей тайн.