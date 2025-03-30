Мужчина в Тайване обнаружил милую, но опасную находку дома: что это было

В тайваньском городе Новый Тайбэй произошел курьезный инцидент. Мужчина обнаружил в своем шкафу для обуви настоящего живого енота.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на What's the Jam.

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Известно, что мужчина, по имени Чжэн собирался выходить из дома и открыл шкаф для обуви. Там он обнаружил енота. Увидев пушистого незваного гостя Чжэн сразу же позвонил в службу защиты животных.

Зоозащитники сразу же прибыли на вызов. Они выяснили, что у него был микрочип, а значит, это – домашний любимец. Впоследствии стало известно, что его владелец, Сюй, живет по соседству с Чжэном.



Мужчина в Тайване обнаружил милую, но опасную находку дома / Фото Jam Press

Как енот попал к соседям

По словам Сюя, енот воспользовался тем, что все в доме спали. Ему удалось отодвинуть задвижку на клетке и убежать. Вероятно, он искал что-нибудь поесть, потом перелез через железный забор, забрался на стену соседнего дома и залез в шкаф для обуви возле входной двери.

Там животное провело всю ночь, пока его не обнаружили утром следующего дня.

Интересно знать! Еноты могут казаться милыми, но они могут быть опасными как для людей, так и для домашних животных. Эти милые зверюшки могут быть носителями опасных вирусов и бактерий, а также нападать на людей, чувствуя угрозу. Кроме того, еноты своими милыми лапками разрушают мебель.

После этого инцидента Сюй ввел дополнительные меры безопасности:

усилил замок на клетке,

пообещал следить, чтобы двери и окна оставались закрытыми, когда животное не под присмотром.

Не менее курьезный инцидент произошел на Шри-Ланке. Там слон напал на авто с двумя россиянками, разбив переднее стекло хоботом.