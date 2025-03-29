Россиянки затормозили и начали ждать, пока слон уберется прочь и освободит путь. Однако тот не спешил, передает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Слон поставил на место россиянок

Животное подошло к автомобилю, а затем ударило переднее стекло хоботом. Женщины не на шутку перепугались, их осыпало осколками окна, вследствие чего они получили небольшие травмы.

Нападение слона и крики россиянок: смотрите видео

Слон попортил машину россиянок: смотрите видео

Отмечается, что трасса "Катарагама" проходит через национальный парк Яла, где часто можно встретить слонов. Обычно туристов предупреждают, что животные могут выйти к людям и попросить лакомство. Слоны подходят к машине и просовывают хобот в кабину в ожидании бананов, арбузов или дынь.

Российский телеграмм-канал предполагает, что поведение слона было обусловлено тем, что его не угостили сладостями.

Впрочем, нельзя исключать, что животное узнало в женщинах представительниц страны-агрессора и таким образом выразило им свой протест.