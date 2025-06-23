Не мог слезть: мужчина из Индии оседлал верблюда и попал в беду

На одной из автострад южного индийского города Хайдарабад произошел забавный инцидент, который быстро покорил социальные сети. На трассе заметили наездника, который верхом на верблюде мчался прямо по дороге.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NDTV.

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Что известно о курьезном инциденте

Двое мужчин, проезжая по трассе, обратили внимание на мужчину, который ехал по трассе верхом на верблюде. Наездник оказался нетрезвым и не контролировал животное – оно упорно двигалось по дороге, и, кажется, не намеревалось останавливаться.

Тогда случайные свидетели поняли, что наездник попал в беду и не может самостоятельно остановить животное. Тогда мужчины на машине не растерялись: обогнали животное, смогли остановить его и помогли мужчине слезть с необычного "транспорта".

В Индии произошел курьезный инцидент: смотрите видео

Видео этого приключения за шесть дней стало вирусным: почти 1 миллион просмотров и более 30 тысяч лайков. Пользователи соцсетей взорвались комментариями:

"Молодцы. Спасли жизнь мужчине и животному".

"Я больше за верблюда переживал".

"Жизнь в Индии – это всегда неожиданность".

"Почему вообще ему пришло в голову ехать верхом в таком состоянии?".

К счастью, обошлось без пострадавших – и для мужчины, и для верблюда. Тем временем во временно оккупированном Крыму лев напал на известного местного коллаборанта Олега Зубкова и сильно его травмировал. Инцидент произошел в сафари-парке "Тайган" в Севастополе.