В Сингапуре мужчина подделал свидетельство о смерти своего дедушки, чтобы получить оплачиваемый отпуск на рабочем месте. Этот инцидент привлек внимание полиции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Oddity Central.

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Что известно об инциденте

Говорится о 29-летнем Барате Гопале, который работал аналитиком операций по финансированию безопасности. В ноябре 2023 года он узнал, что его тогдашняя девушка его изменила, и он был настолько опустошен, что не мог сосредоточиться на своей работе.

Но вместо того, чтобы подать заявление на один из нескольких дней ежегодного отпуска, предложенных работодателем, сингапурец попросил оплачиваемый отпуск от 8 до 10 ноября, утверждая, что его дедушка в Индии умер во сне. Его просьбу удовлетворили, но руководитель попросил свидетельство о смерти дедушки.



Мужчина подделал документ о смерти, чтобы уйти в отпуск / Фото Unsplash

Что придумал мужчина

Сначала мужчина пытался затянуть время. Гопал сказал своему руководителю, что сможет прислать свидетельство о смерти только после того, как его отец вернется из Индии. Тем временем он связался с другом, родственник которого умер в июле 2023 года, утверждая, что ему нужна копия свидетельства о смерти, чтобы оправдать свое отсутствие на работе для участия в похоронах.

В конце концов, мужчина подделал документ для своего дедушки на своем ноутбуке и прислал его фотографию своему руководителю, удобно пропустив нижнюю часть свидетельства, на которой был QR-код для проверки его подлинности.

Какое наказание ему светит

Ложь мужчины таки разоблачили. Сначала мужчине грозили:

штраф в размере 10 тысяч долларов;

заключение сроком до 10 лет.

Поэтому Гопал может считать, что ему повезло, что он получил лишь 4000 долларов штрафа за свое преступление.