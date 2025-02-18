Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Oddity Central.

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Що відомо про інцидент

Мовиться про 29-річного Барата Гопала, який працював аналітиком операцій з фінансування безпеки. У листопаді 2023 року він дізнався, що його тодішня дівчина його зрадила, і він був настільки спустошений, що не міг зосередитися на своїй роботі.

Але замість того, щоб подати заяву на один із декількох днів щорічної відпустки, запропонованих роботодавцем, сінгапурець попросив оплачувану відпустку від 8 до 10 листопада, стверджуючи, що його дідусь в Індії помер уві сні. Його прохання задовольнили, але керівник попросив свідоцтво про смерть дідуся.



Чоловік підробив документ про смерть, щоб піти у відпустку / Фото Unsplash

Що вигадав чоловік

Спершу чоловік намагався затягнути час. Гопал сказав своєму керівнику, що зможе надіслати свідоцтво про смерть лише після того, як його батько повернеться з Індії. Тим часом він зв'язався з другом, родич якого помер у липні 2023 року, стверджуючи, що йому потрібна копія свідоцтва про смерть, щоб виправдати свою відсутність на роботі для участі в похороні.

Зрештою, чоловік підробив документ для свого дідуся на своєму ноутбуці і надіслав його фотографію своєму керівнику, зручно пропустивши нижню частину свідоцтва, на якій був QR-код для перевірки його автентичності.

Яке покарання йому світить

Брехню чоловіка таки викрили. Спершу чоловіку загрожували:

штраф у розмірі 10 тисяч доларів;

ув'язнення строком до 10 років.

Тому Гопал може вважати, що йому пощастило, що він отримав лише 4000 доларів штрафу за свій злочин.