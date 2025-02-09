Британец установил рекорд, просто посещая музеи

В Британии мужчина по имени Бен Мелхэм попал в Книгу рекордов Гиннеса, посетив 42 музея. Для этого ему понадобилось менее чем за 12 часов.

Это официально подтвердили представители Книги рекордов Гиннеса, передает 24 Канал.

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Что известно о рекордсмене

Бен Мелхэм установил рекорд по количеству музеев, посещенных за сутки. Это произошло 25 октября 2024 года. Свое путешествие он начал в Музее Королевского фармацевтического общества в восточном Лондоне в 9:03 утра, а завершил его в Королевской академии искусств в центральном Лондоне в 19:58 вечера.

Интересно! Предыдущий рекорд был установлен Суджоем Кумаром Митрой и Сварупом Даврани из Индии, которые посетили 33 музея.

42-летний мужчина говорит, что на установление рекорда его вдохновили его дети Матильда и Генрик, которых он воспитывает вместе с женой Силье.

Британец установил рекорд: смотрите видео

Заметим, что Лувр во Франции – самый посещаемый музей в мире, в 2023 году он принял более 8 миллионов гостей. А Национальный музей Китая (Пекин) – один из самых посещаемых, с ежегодной аудиторией около 7 – 8 миллионов человек.