Мужчина потерял ценное кольцо, стоимостью 1000 долларов: вернул ли он его обратно

В США мужчина, по имени Уэйн Корпрю из Вирджинии потерял обручальное кольцо, стоимостью 1000 долларов. Это произошло еще в 2010 году на елочной ферме в городе Ньюпорт во время выбора праздничного дерева.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox 19.

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Мужчина понял, что потерял кольцо, только снял перчатки после того, как срубил елку. К сожалению, все усилия отыскать кольцо, даже с помощью металлоискателя, были напрасными.

Однако в 2024 году супруги Саманта и Даррен Гилрет, нынешние владельцы фермы Joe's Tree Farm, нашли украшение во время посадки кукурузы. Саманта случайно заметила кольцо на земле – прямо на необработанном участке большого поля.

Удалось ли вернуть кольцо владельцу

Благодаря детальным записям обо всех потерянных вещах, которые бывшие владельцы фермы вели с 1960-х годов, Даррен и Саманта смогли найти контактный номер Корпрю. Он приехал и забрал кольцо уже на следующий день.

Это настоящее рождественское чудо, хоть и в июле,

– шутят в соцсетях пользователи, обсуждая удивительную историю.

Вейн признался, что хочет переделать обручальное кольцо на новое ювелирное украшение, чтобы эта история навсегда осталась в памяти.

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