В стиле Тони Старка: львовянин попытался получить удостоверение хитростью

На Львовщине мужчина пытался обманом получить права, сдав экзамен по ПДД. Для этого он вооружился аксессуаром из кино.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Сервисных центров МВД во Львовской области.

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Как мужчина пытался обманом сдать экзамен

Инцидент произошел в сервисном центре в городе Стрый, что на Львовщине. Житель Львова пришел сдавать теоретический экзамен на знание ПДД, чтобы получить водительское удостоверение. Однако оказалось, что он хотел при этом "почувствовать себя спецагентом".

Мужчина надел специальные очки, которые позволяют транслировать видео в реальном времени. Но подозрительное поведение быстро заметили.

Идея, похоже, заключалась в том, чтобы получить помощь с ответами от "невидимого консультанта". Но попытка осталась лишь попыткой – администратор сразу остановила экзамен",

– рассказали в МВД.



Львовянин попытался получить удостоверение хитростью / Фото пресс-службы Сервисных центров

В комментариях пресс-служба уточнила, что львовянина выдало "подозрительное поведение". Надев очки, он начал что-то нажимать на оправе. Это привлекло внимание администратора, и она попросила осмотреть аксессуар. Тогда и раскрылась правда.

Не ищите лазеек в правилах. Только реальные знания и честная сдача экзаменов приведут вас к водительскому удостоверению. А шпионские гаджеты лучше оставить для съемок в кино,

– посоветовали в сервисных центрах Львовщины.

Ранее мы писали об инциденте во Франции, где отец с сыном три года обманывали рестораны, не оплачивая счета. К счастью, мошенников уже задержали.