"Просто пылилась": мужчина нашел дома книгу, которая сделала его богатым

Житель южной Англии неожиданно заработал 76 тысяч долларов благодаря детской книге, которую приобрел еще в 1997 году за 15 долларов. Речь идет о первом издании романа "Гарри Поттер и философский камень" с редкими опечатками, которое с годами стало настоящим коллекционным сокровищем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Мужчина, которому тогда было 10 лет, купил книгу в магазине Waterstones, прочитал и оставил на полке в своей детской комнате. Раритетный экземпляр пролежал там более 25 лет и оказался одним из первых 500 экземпляров, напечатанных в 1997 году.

Книгу случайно нашли родители во время уборки перед переездом. Вспомнив, что первые издания Поттерианы могут стоить большие деньги, они решили обратиться в аукционный дом Bonhams в Лондоне. Там подтвердили подлинность и исключительность издания.

Что делает эту книгу уникальной:

Ошибка в имени автора – Joanne Rowling вместо псевдонима J.K. Rowling.

На задней обложке в слове Philosopher's пропущена буква "о".

Повтор слова wand (волшебная палочка) в списке вещей на 53-й странице.

Сначала специалисты оценили книгу в 40 – 54 тысячи долларов. Однако во время торгов книгу продали за рекордные 56 280 фунтов стерлингов, что эквивалентно более 76 тысячам долларов США.



Мужчина нашел дома книгу, которая сделала его богатым / Фото BNPS

Это не первый случай, когда старые книги о Гарри Поттере приносят своим владельцам большие деньги. Первые тиражи 1997 года, особенно с опечатками, считаются чрезвычайно редкими и пользуются огромным спросом среди коллекционеров.