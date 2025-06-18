Мужчина попытался спуститься по Испанской лестнице на машине: что было с авто

На днях жители Рима стали свидетелями того, как горе-водитель решил проверить возможности своего Mercedes A-класса, заехав прямо на Испанскую лестницу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Согласно официальной информации, автомобиль преодолел несколько ступенек, прежде чем застрял. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители. К счастью, они не обнаружили физических повреждений на самой лестнице, которая, кстати, уже давно закрыта для любого транспорта.

Интересно! Испанская лестница – это 135 ступенек, соединяющих площадь Испании с Тринита-дей-Монти. Она внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО, и неоднократно становилась объектом скандалов из-за небрежного отношения туристов.

Мужчина спустился на машине по Испанской лестнице в Риме: смотрите видео

Какое наказание светит горе-водителю

Сейчас мотивы мужчины остаются неизвестными.

После всех необходимых проверок на водителя составлено сообщение в судебные органы,

– отметили в электронном письме римской полиции.

Мы можем предположить, что мужчине может грозить:

штраф за нарушение правил дорожного движения – за въезд в пешеходную зону или игнорирование дорожных знаков (может достигать нескольких сотен евро);

временное или полное лишение водительских прав – особенно учитывая возраст водителя и опасность действий.

Ранее мы писали, что немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn высадил пассажиров из-за "слишком грязного" поезда. Один из пассажиров заявил, что поезд не выглядел грязным, и выразил недовольство ситуацией и отсутствием автоматической компенсации.