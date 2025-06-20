Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Дивіться також Потис руку перекладачу: прем'єр Британії не впізнав президента Південної Кореї

Згідно з офіційною інформацією, автомобіль подолав кілька сходинок, перш ніж застряг. На місце події оперативно прибули правоохоронці. На щастя, вони не виявили фізичних ушкоджень на самих сходах, які, до речі, вже давно закриті для будь-якого транспорту.

Цікаво! Іспанські сходи – це 135 сходинок, що з'єднують площу Іспанії з Триніта-дей-Монті. Вони внесені до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, і неодноразово ставали об'єктом скандалів через недбале ставлення туристів.

Чоловік спустився на машині Іспанськими сходами в Римі: дивіться відео

Яке покарання світить горе-водію

Наразі мотиви чоловіка залишаються невідомими.

Після всіх необхідних перевірок на водія складено повідомлення до судових органів,

– зазначили в електронному листі римської поліції.

Ми можемо припустити, що чоловіку може загрожувати:

штраф за порушення правил дорожнього руху – за в'їзд у пішохідну зону або ігнорування дорожніх знаків (може сягати кількох сотень євро);

тимчасове або повне позбавлення водійських прав – особливо враховуючи вік водія й небезпеку дій.

Раніше ми писали, що німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn висадив пасажирів через "занадто брудний" потяг. Один із пасажирів заявив, що поїзд не виглядав брудним, і висловив невдоволення ситуацією та відсутністю автоматичної компенсації.