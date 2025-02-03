Мужчина забыл выключить принтер на ночь: что он увидел, когда пришел на работу

В бразильском городе Сан-Паул произошел курьезный инцидент. 20-летний Рафа до Прадо Мариана Оливейра, который работает в местной администрации, забыл выключить принтер.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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Что увидел мужчина на утро

Утром на следующий день мужчина пришел на работу и увидел изображение кошачьей морды.

Я сначала растерялся, а потом начал хохотать до беспамятства. Решил разместить изображение в сети. Многие посмеялись. Вероятно, это была одна из проделок моего соседа,

– рассказал Рафа.

На листе формата А4 можно увидеть кошачью мордочку, которая имеет озадаченный вид.



Утром молодого человека ждал сюрприз / Фото Reddit

Реакция соцсетей

Пользователи форума Reddit посмеялись над этим инцидентом и поделились собственными мыслями и смешными историями, связанными с принтером:

"Это хакерский способ сказать: "Поставьте какую-то проклятую защиту на свой принтер!";

"Будьте благодарны! Они могли бы напечатать сотни страниц только черными чернилами. Повезло с котом";

"Этот кот похож на французского бульдога";

"А я подключился к колонке соседа и включил "Never Gonna Give You Up" Рика Эстли, спасибо за идею".

Важно! По данным Impact My Biz, хакеры могут использовать открытые сети принтеров для получения доступа к конфиденциальным данным, растраты ресурсов или даже распространения вредоносного программного обеспечения. Поэтому, частным лицам рекомендуют защищать свои принтеры паролем, выключать удаленный доступ, когда это не нужно.