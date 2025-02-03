Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.

Дивіться також Стюардеса намагалася перевести кілограм золота: вона заховала його у неочікуваному місці

Що побачив чоловік на ранок

Вранці на наступний день чоловік прийшов на роботу та побачив зображення котячої морди.

Я спочатку розгубився, а потім почав реготати до нестями. Вирішив розмістити зображення у мережі. Багато хто посміявся. Ймовірно, це була одна з витівок мого сусіда,

– розповів Рафа.

На аркуші формату А4 можна побачити котячу мордочку, яка має спантеличений вигляд.



Вранці на молодого чоловіка чекав сюрприз / Фото Reddit

Реакція соцмереж

Користувачі форуму Reddit посміялися з цього інциденту та поділилися власними думками та смішними історіями, пов'язаними з принтером:

"Це хакерський спосіб сказати: "Поставте якийсь клятий захист на свій принтер!";

"Будьте вдячні! Вони могли б надрукувати сотні сторінок лише чорним чорнилом. Пощастило з котом";

"Цей кіт схожий на французького бульдога";

"А я під'єднався до колонки сусіда й увімкнув "Never Gonna Give You Up" Ріка Естлі, дякую за ідею".

Важливо! За даними Impact My Biz, хакери можуть використати відкриті мережі принтерів для отримання доступу до конфіденційних даних, марнування ресурсів або навіть розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. Тож, приватним особам рекомендують захищати свої принтери паролем, вимикати віддалений доступ, коли це не потрібно.